The City of Anaheim reaffirms that they do not get involved in ICE activities

The City of Anaheim has reacted after a video appeared in social media that appeared to show federal agents at Pearson Park on Thursday.

Here is Anaheim’s official response:

We have been onsite and conferred with Anaheim Police. We don’t have any additional details but are aware of the videos.

Events throughout our region are a reminder that federal agencies can come into any city, and immigration enforcement is taking place.

We are also seeing numerous social media and other reports about Anaheim. While real activity is occurring in our region, we still urge caution with what you see, say and share.

As a city, we look into every report as possible.

Notice from the Anaheim Police regarding immigration enforcement

As a reminder, Anaheim Police and the entire city of Anaheim is not involved in federal immigration enforcement.

If you ever see Anaheim Police out in our community, they are there for everyone’s safety and are focused on Anaheim and California law — not immigration. Learn more at Anaheim.net/welcoming.

You may see other local law enforcement agencies in our city. No local law enforcement is involved in immigration enforcement.

In effort to educate our community, take a moment and familiarize yourself with local law enforcement that can operate in our city and know they are not involved in immigration enforcement.

Hemos visto videos que parecen mostrar a agentes federales en el Parque Pearson el jueves. Estuvimos en el lugar y nos comunicamos con la Policía de Anaheim. No tenemos más detalles, pero estamos al tanto de los videos.

Los eventos en nuestra región nos recuerdan que las agencias federales pueden entrar en cualquier ciudad y que se están llevando a cabo acciones de control migratorio.

También estamos viendo numerosos reportes en redes sociales y otros medios que infieren actividad en Anaheim. Si bien hay actividad real en nuestra región, recomendamos tomar precaución con lo que esta viendo, diciendo y compartiendo.

Notice from the Anaheim Police regarding immigration enforcement in Spanish

Como ciudad, investigamos cada reporte posible.

Le recordamos que la Policía de Anaheim y la ciudad de Anaheim no participan en las acciones federales de control migratorio.

Si ve a la Policía de Anaheim en nuestra comunidad, están ahí para la seguridad de todos y se enfocan en las leyes de Anaheim y California, no en las leyes de inmigración. Puede obtener más información en Anaheim.net/welcoming.

Es posible que vea oficiales de otras agencias locales en nuestra ciudad. Ninguna agencia local participa en las acciones de control migratorio.

En un esfuerzo por educar a nuestra comunidad, tómese un momento y familiarícese con las agencias locales que pueden operar en nuestra ciudad y sepa que no están involucradas en la aplicación de la ley de inmigración.

