No street sweeping or trash collection in Santa Ana on the 4th of July

In observance of Independence Day, Santa Ana City Hall, community centers, libraries and non-essential facilities will be closed on Friday, July 4, 2025. There will be no street sweeping, and trash and recycling collection will be delayed by one day.

Only fireworks labeled “Safe and Sane” are legal within Santa Ana city limits July 1-4. Report illegal fireworks at www.santa-ana.org/fireworks/ or by calling Santa Ana Police Department at (714) 245-8771.

No habrá barrido de calles ni recolección de basura en Santa Ana el 4 de Julio

En conmemoración del Día de la Independencia, el Ayuntamiento de Santa Ana, los centros comunitarios, las bibliotecas y las instalaciones no esenciales permanecerán cerrados el viernes 4 de julio de 2025. No habrá barrido de calles, y la recolección de basura y reciclaje se retrasará un día.

Solo los fuegos artificiales con la etiqueta “Safe and Sane” (Seguro y Sano) son legales dentro de los límites de la ciudad de Santa Ana del 1 al 4 de julio. Denuncie los fuegos artificiales ilegales en www.santa-ana.org/fireworks/ o llamando al Departamento de Policía de Santa Ana al (714) 245-8771.

Không quét đường hoặc thu gom rác tại Santa Ana vào ngày 4 tháng 7

Để kỷ niệm Ngày Độc Lập, Tòa Thị Chính Thành Phố Santa Ana sẽ đóng cửa và sẽ không quét đường vào Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng Bảy, 2025. Việc lấy rác sẽ hoãn một ngày. Tòa thị chính và các dịch vụ khác của Thành Phố, bao gồm quét đường và thu rác, sẽ vẫn hoạt động theo lịch trình bình thường vào Thứ Năm, 3 Tháng Bảy.

Hãy lưu ý, chỉ có pháo hoa được dán nhãn “An Toàn và Lành Mạnh” là hợp pháp trong phạm vi Thành Phố Santa Ana từ 1-4 Tháng Bảy. Báo cáo pháo hoa bất hợp pháp tại www.santa-ana.org/fireworks/ hoặc gọi (714) 245-8771.

